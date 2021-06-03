В Facebook опровергли слухи о восстановлении доступа Трампа к аккаунтам в соцсетях

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Представитель компании Facebook опроверг появившиеся в СМИ сведения о том, что бывшему президенту США Дональду Трампу вновь разрешили пользоваться своими учетными записями в социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом он сообщил в среду в Twitter .

Ранее несколько американских СМИ выступили с утверждением о том, что руководство компании якобы восстановило доступ бывшего президента к страницам в этих двух соцсетях. Они аргументировали это тем, что сторонние пользователи могут просматривать аккаунты Трампа. При этом ряд специализированных порталов обратили внимание на то, что руководство Facebook не блокировало доступ пользователей к просмотру учетных записей Трампа, а лишь запрещало самому экс-президенту размещать там новые публикации.

"Статус [бывшего] президента Трампа на нашей платформе нисколько не изменился", - отметил в Twitter представитель Facebook Энди Стоун. По его словам, доступ бывшего американского лидера к учетным записям "по-прежнему приостановлен на неопределенное время". В начале мая надзорный совет Facebook поддержал решение о приостановке доступа Трампа к его аккаунтам.

В последние недели пребывания на посту президента США Трамп был лишен возможности писать в Twitter, Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники республиканца, являвшегося в то время главой американской администрации, попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

В связи с произошедшим демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Сенат Конгресса его оправдал.