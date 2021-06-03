В МИД ЛНР заявили о выстраивании отношений с Россией

ЛУГАНСК, 3 июня. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) выстраивает отношения с Россией и поддерживает русскоязычное население Украины. Об этом в четверг заявил полномочный представитель ЛНР на минских переговорах, министр иностранных дел республики Владислав Дейнего.

"Идет очень серьезное выстраивание взаимоотношений с Российской Федерацией. Мало того, очень серьезную заботу мы проявляем, в том числе, о русскоговорящем населении, которое осталось за линией разграничения", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

В связи с этим Дейнего напомнил о действии программы по воссоединению населения Донбасса, которая ориентирована на жителей, проживающих на подконтрольной Киеву территории. Данная программа направлена на укрепления культурных, гуманитарных и профессиональных связей, оказания социальных и административных услуг в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, культуры, науки и спорта.

Дейнего также рассказал, что из-за экономической блокады со стороны Киева ЛНР переориентировала свою экономику на внутреннего потребителя. "В этих условиях экономика работает достаточно сложно, но, тем не менее, она работает, и мы работаем над тем, чтобы развивать эту экономику, развивать в меру возможностей, прежде всего, закрывать собственным производством потребление на наших территориях. То есть несколько переориентировалась наша экономика", - сказал он, отметив, что до начала конфликта экономика Донбасса была экспортоориентированной.

После госпереворота на Украине и отстранения от власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года на востоке страны начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе, которая к лету переросла в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации. При этом Киев обвинил Москву во вмешательстве в конфликт на стороне Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение Минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.