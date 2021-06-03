МИД Греции считает, что необходимы новые санкции против Минска за инцидент с самолетом

АФИНЫ, 3 июня. /ТАСС/. Глава МИД Греции Никос Дендиас считает, что необходимы дальнейшие санкции в отношении Белоруссии из-за инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair ("Райанэйр") в Минске. С таким заявлением министр выступил в четверг в ходе дискуссии о внешней политике Греции в рамках международной конференции по региональному росту (Regional Growth Conference), которая проходит в городе Патры. Высказывания министра распространила пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.

Дендиаса попросили "оценить отношения Европейского союза с режимом [президента Белоруссии Александра] Лукашенко", а также сообщить, ведутся ли дебаты о дальнейших санкциях против Минска. "Думаю, надо идти на дальнейшие санкции", - сказал министр.

По его мнению, то, что произошло, - это совершенно неприемлемо. "Прежде всего, мы можем вспомнить очень резкое заявление премьер-министра [Греции Кириакоса] Мицотакиса по этому поводу, которое завершалось словами "уже хватит", нашу четкую позицию в Совете министров [ЕС] и нашу полную поддержку любых попыток введения санкций. И тот факт, что Евросоюз еще не ввел санкции против самого Лукашенко, дает ему возможность начать диалог с оппозицией и беспрепятственно привести свою страну к выборам. Потому что, в конце концов, мы хотим, чтобы гражданское общество смогло выразить свое мнение", - сказал Дендиас.

По его словам, инцидент не будет забыт. "Мы будем настойчиво и постоянно требовать освобождения человека, незаконно задержанного белорусскими властями, восстановления защиты прав человека в Белоруссии, демократизации общества и, наконец, выборов", - подчеркнул министр.

Об отношениях России и Греции

Дендиас также отметил, что греко-российские отношения в последнее время улучшились, несмотря на санкции Евросоюза, которые Греция как член ЕС выполняет.

Отвечая на просьбу прокомментировать нынешний уровень отношений двух стран после недавней встречи в Сочи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Дендиас сказал: "Мы, правительство [премьер-министра Кириакоса] Мицотакиса, не унаследовали греко-российские отношения на самом лучшем возможном уровне (из-за дипломатического кризиса в 2018 году при предыдущем правительстве Греции - прим. ТАСС). И я думаю, что в последнее время в этих отношениях произошло улучшение, хотя, конечно, мы не игнорируем наши разногласия, не игнорируем тот факт, что Греция является членом Европейского союза, который ввел санкции против России", - сказал Дендиас.

По его словам, Греция "всегда исторически и в рамках Европейского союза подчеркивает, что к России должен применяться двойственный подход". "Мы должны иметь способы связи, а с другой стороны, - полностью соблюдать решения как Европейского союза, так и военного альянса НАТО, к которому мы принадлежим, а также быть абсолютно ясными в вопросах демократии и защиты прав человека", - сказал глава МИД.

"Российская сторона, если им это откровенно объяснить, это понимает, - продолжил Дендиас. - Она понимает, что Греция является членом НАТО, понимает, что Греция является членом Европейского союза. Таким образом, цель состоит в том, чтобы иметь очень четкое и твердое объяснение того, в чем мы можем прийти к соглашению и по поводу чего у нас есть основные и важные разногласия".