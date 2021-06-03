Псаки сообщила, что Байден намерен встретиться в Женеве не только с Путиным

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Глава администрации США Джо Байден встретится в Женеве позднее в этом месяце не только с президентом России Владимиром Путиным, но и с руководством Швейцарии.

Об этом говорится в обнародованном в четверг письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Как было ранее объявлено, президент Байден затем (по завершении визитов в Великобританию и Бельгию - прим. ТАСС) отправится в Женеву (Швейцария) и примет участие в двустороннем саммите с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 16 июня. В ходе пребывания в Женеве президент Байден также встретится с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и министром иностранных дел (главой Федерального департамента иностранных дел) Иньяцио Кассисом", - отметила Псаки.