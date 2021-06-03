{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Псаки сообщила, что Байден намерен встретиться в Женеве не только с Путиным

Президент США также встретится с коллегой из Швейцарии Ги Пармеленом и министром иностранных дел Иньяцио Кассисом, рассказала пресс-секретарь Белого дома

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Глава администрации США Джо Байден встретится в Женеве позднее в этом месяце не только с президентом России Владимиром Путиным, но и с руководством Швейцарии.

На эту тему
Что известно о предстоящих переговорах Путина и Байдена
Что известно о предстоящих переговорах Путина и Байдена

Об этом говорится в обнародованном в четверг письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Как было ранее объявлено, президент Байден затем (по завершении визитов в Великобританию и Бельгию - прим. ТАСС) отправится в Женеву (Швейцария) и примет участие в двустороннем саммите с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 16 июня. В ходе пребывания в Женеве президент Байден также встретится с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и министром иностранных дел (главой Федерального департамента иностранных дел) Иньяцио Кассисом", - отметила Псаки.

Теги
СШАШвейцарияБайден, Джозеф (Джо)Псаки, ДженПармелен, Ги
На Украине продали на аукционе первую тюрьму за $14 млн
Министр юстиции Украины Денис Малюська отметил, что 30% от вырученных средств пойдут в государственный бюджет
Читать полностью