В ФРГ не комментируют сообщения о желании Киева участвовать в переговорах по Nord Stream 2

БЕРЛИН, 4 июня. /ТАСС/. Правительство ФРГ оставило без комментариев сообщения о желании Украины участвовать в переговорах Берлина и Вашингтона по "Северному потоку - 2".

"Мы не комментируем это сообщение", - сообщили в кабмине в пятницу в ответ на запрос ТАСС.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью газете Die Welt заявил, что Киев обратился к правительству Германии с просьбой об участии своих представителей в германо-американских переговорах.

Во вторник стало известно, что в США отправилась группа советников германского канцлера. Они ведут переговоры в Вашингтоне по вопросу реализации проекта "Северный поток - 2" и урегулирования разногласий, связанных со строительством.

Проект и санкции США

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.

21 мая Министерство финансов США сообщило, что Вашингтон принял решение внести в свои санкционные списки 13 судов России, принимающих участие в реализации проекта строительства трубопровода. В черный список включены суда "Академик Черский", "Артемис офшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев".

Германия поддерживает проект, считая его экономическим.