IATA призвала не политизировать авиабезопасность в связи с инцидентом с самолетом Ryanair

ЖЕНЕВА, 4 июня. /ТАСС/. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) считает, что директива Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) по безопасности полетов в воздушном пространстве Белоруссии является политизацией авиационной безопасности. Соответствующее сообщение опубликовано в пятницу на сайте IATA.

"Авиационная безопасность никогда не должна быть политизирована. IATA осудила действия правительства Белоруссии и призвала к проведению независимого расследования. Запрет европейским самолетам использовать воздушное пространство Белоруссии с помощью директивы по безопасности также является политизацией авиационной безопасности. Такое развитие событий вызывает разочарование. EASA должно отменить свой запрет и позволить авиакомпаниям управлять безопасностью, как они это делают каждый день - с помощью обычных оценок операционных рисков", - указывается в заявлении.

"Политика никогда не должна вмешиваться в безопасную эксплуатацию самолетов, а политики не должны использовать авиационную безопасность как прикрытие для достижения политических или дипломатических целей", - приводятся в документе слова генерального директора IATA Вилли Уолша.

2 июня EASA призвало государства - члены ЕС прекратить полеты в воздушном пространстве Белоруссии из-за инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair. Оно издало директиву с призывом к национальным компетентным органам в государствах - членах EASA проинструктировать эксплуатантов воздушных судов, основной офис которых находится на их территории, о том, что выполнение полетов в воздушном пространстве Белоруссии больше не разрешено. В агентстве отметили, что исключения составляют ситуации, когда это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров в непредвиденных ситуациях.