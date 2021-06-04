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В Германии заявили, что переговоры с США по теме "Северного потока - 2" продолжаются

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что "это нормальный процесс при тесных и интенсивных отношениях"

БЕРЛИН, 4 июня. /ТАСС/. Представители кабмина ФРГ в настоящее время ведут с администрацией США переговоры по вопросу реализации проекта "Северный поток - 2", этот диалог продолжается. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

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"Это нормальный процесс при тесных и интенсивных отношениях. Переговоры будут продолжаться", - сказал он.

Во вторник стало известно, что в США отправилась группа советников германского канцлера. Они ведут переговоры в Вашингтоне по вопросу реализации проекта "Северный поток - 2" и урегулирования разногласий, связанных со строительством.

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