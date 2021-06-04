Минск инициирует иск в Международный суд ООН для оценки правомерности санкций ЕС

МИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Федерация профсоюзов Белоруссии (ФПБ) намерена обратиться в Международный суд ООН для получения правовой оценки санкций Евросоюза. Об этом заявил председатель ФПБ Михаил Орда, встречаясь в пятницу с трудовым коллективом авиакомпании "Белавиа".

"В резолюциях ООН не раз подчеркивалось, что ни одно государство не может применять ограничительные принудительные меры, в том числе санкции. Евросоюз полностью игнорирует это требование. И все решения о введении санкций аргументирует внутренними документами. Если бы эти документы касались исключительно стран Евросоюза, это один вопрос. Но они затрагивают интересы других государств, не входящих в Евросоюз. И, следовательно, в этом случае должны действовать нормы международного права. Поэтому мы инициируем иск в Международный суд ООН для того, чтобы была дана правовая оценка правомерности таких документов", - отметил глава федерации, которого цитирует агентство БелТА.