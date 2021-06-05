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Байден считает кибератаки нарастающей проблемой в сфере нацбезопасности

Вопросы кибербезопасности имеют "приоритетный характер" для правительства США, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассматривает кибератаки с применением вирусов-вымогателей как нарастающую проблему в сфере национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Я, определенно, думаю, что президент рассматривает их как нарастающую проблему в сфере национальной безопасности", - отметила Псаки, отвечая на вопрос о том, считает ли американское руководство подобные кибератаки угрозой нацбезопасности США. Она подчеркнула, что вопросы кибербезопасности имеют "приоритетный характер" для правительства США и администрация "уделит им большое количество времени" в ближайшие месяцы.

В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством.

Атака на компьютерные сети американской мясоперерабатывающей компании JBS была произведена 31 мая. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация, находящаяся, вероятно, в России.

Президент России Владимир Путин назвал эти обвинения нелепыми и смешными и предположил, что такая ситуация могла быть спровоцирована для разжигания разногласий в преддверии его встречи с президентом США Джо Байденом, которая запланирована на 16 июня в Женеве.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Псаки, Джен
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