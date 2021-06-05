Байден считает кибератаки нарастающей проблемой в сфере нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассматривает кибератаки с применением вирусов-вымогателей как нарастающую проблему в сфере национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Кибератаки на США. Почему страна оказалась так уязвима перед хакерами?

"Я, определенно, думаю, что президент рассматривает их как нарастающую проблему в сфере национальной безопасности", - отметила Псаки, отвечая на вопрос о том, считает ли американское руководство подобные кибератаки угрозой нацбезопасности США. Она подчеркнула, что вопросы кибербезопасности имеют "приоритетный характер" для правительства США и администрация "уделит им большое количество времени" в ближайшие месяцы.

В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством.

Атака на компьютерные сети американской мясоперерабатывающей компании JBS была произведена 31 мая. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация, находящаяся, вероятно, в России.

Президент России Владимир Путин назвал эти обвинения нелепыми и смешными и предположил, что такая ситуация могла быть спровоцирована для разжигания разногласий в преддверии его встречи с президентом США Джо Байденом, которая запланирована на 16 июня в Женеве.