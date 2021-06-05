Глава МИД Франции выразил соболезнования в связи с атакой боевиков в Буркина-Фасо

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил соболезнования Буркина-Фасо в связи с нападением боевиков на деревню Солхан и заверил в приверженности продолжать борьбу против терроризма в Сахельской зоне.

"От имени Франции я выражаю соболезнования в связи с трагедией в Буркина-Фасо. Франция поддерживает Буркина-Фасо", - написал министр в субботу в Twitter. "Мы полны решимости продолжать нашу общую борьбу против терроризма в Сахеле", - заявил Ле Дриан.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на африканские власти сообщило, что в результате нападения боевиков на деревню Солхан, расположенную на северо-востоке Буркина-Фасо, убиты около 100 человек. Нападавшие подожгли дома и местный рынок. В своем заявлении власти охарактеризовали нападавших как террористов. Правительство Буркина-Фасо объявило трехдневный национальный траур.

В августе 2014 года Франция начала военную операцию "Бархан" с целью борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде. Она стала продолжением операции "Сервал", которую французские военные проводили в 2013-2014 годах в Мали. По данным министерства вооруженных сил Франции, в нынешней кампании задействованы в общей сложности более 5 тыс. человек.