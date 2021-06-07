Эксперты ООН раскритиковали Минск за арест Протасевича

ЖЕНЕВА, 7 июня. /ТАСС/. Пять экспертов ООН в области прав человека призвали страны ООН усилить давление на власти Белоруссии, чтобы добиться "освобождения журналистов, правозащитников и всех других, кто был произвольно задержан". В заявлении, распространенном в понедельник в Женеве, они расценили арест оппозиционного блогера Романа Протасевича как "пренебрежение международными нормами в области прав человека".

"Безответственная манера, в которой Роман Протасевич был арестован, а также сообщения о том, что его могли пытать для получения фальшивых признаний, что ему отказали в доступе к его адвокату, и опасения, что ему может грозить суровое наказание, говорят о полном пренебрежении международными нормами со стороны властей Белоруссии", - считают эксперты. По их мнению, "свобода прессы в Белоруссии вошла в черную дыру, которой нет конца". "Мы призываем страны - члены ООН усилить давление на белорусские власти, чтобы остановить атаки на свободу СМИ, освободить журналистов, правозащитников и всех других, кто был произвольно задержан", - говорится в заявлении.

Документ подписали пять экспертов, в том числе спецдокладчик по свободе слова Ирен Хан и ее коллега, занимающийся вопросами предотвращения пыток, Нильс Мельцер.