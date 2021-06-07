МИД Китая: слова Путина о повторении США пути СССР заставляют глубоко задуматься

ПЕКИН, 7 июня. /ТАСС/. Слова президента России Владимира Путина о повторении Соединенными Штатами пути СССР и типичных для империй ошибок заставляют глубоко задуматься. Так в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал точку зрения российского лидера, озвученную в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"То, что сказал президент Путин, заставляет глубоко задуматься. Современный мир претерпевает серьезные изменения, невиданные за столетия. То, как поступают большие страны, как они относятся к другим государствам, не только определит взлет и падение этих крупных держав, но также определит будущее и судьбу человечества", - отметил Ван Вэньбинь.

По его словам, Китай всегда считал, что большие страны не должны атаковать, запугивать и очернять другие государства, а также указывать им, что следует делать.

4 июня Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС в рамках ПМЭФ, отметил, что в выстраивании внешнеполитических отношений Соединенные Штаты используют свою политическую, экономическую и военную мощь и "твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза". По его словам, США столкнулись с типичными проблемами империй - уверенные в своем могуществе, они создают себе проблемы, с которыми уже не справятся, как это произошло с СССР.