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Выход России из Договора по открытому небу

В МИД КНР считают, что денонсация РФ Договора по открытому небу стала вынужденной мерой

Россия вышла из соглашения в связи с тем, что США в одностороннем порядке проводили политику, пренебрегая обязательствами, отметил официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь

ПЕКИН, 8 июня. /ТАСС/. Денонсация Договора по открытому небу (ДОН) Россией стала вынужденной мерой на одностороннюю политику США. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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"Россия вышла из соответствующего договора в связи с тем, что США, невзирая на протесты международного сообщества, в одностороннем порядке проводили политику, пренебрегая обязательствами", - подчеркнул он на регулярном брифинге.

По словам китайского дипломата, действия Соединенных Штатов и последствия от односторонних мер Вашингтона "наносят серьезный ущерб интересам других стран".

19 мая закон о денонсации ДОН был единогласно принят Госдумой, 2 июня за него также единогласно проголосовали в Совете Федерации. Президент РФ Владимир Путин подписал закон 7 июня.

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