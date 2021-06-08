В МИД КНР считают, что денонсация РФ Договора по открытому небу стала вынужденной мерой

ПЕКИН, 8 июня. /ТАСС/. Денонсация Договора по открытому небу (ДОН) Россией стала вынужденной мерой на одностороннюю политику США. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Россия вышла из соответствующего договора в связи с тем, что США, невзирая на протесты международного сообщества, в одностороннем порядке проводили политику, пренебрегая обязательствами", - подчеркнул он на регулярном брифинге.
По словам китайского дипломата, действия Соединенных Штатов и последствия от односторонних мер Вашингтона "наносят серьезный ущерб интересам других стран".
19 мая закон о денонсации ДОН был единогласно принят Госдумой, 2 июня за него также единогласно проголосовали в Совете Федерации. Президент РФ Владимир Путин подписал закон 7 июня.