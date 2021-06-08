В МИД КНР считают, что денонсация РФ Договора по открытому небу стала вынужденной мерой

ПЕКИН, 8 июня. /ТАСС/. Денонсация Договора по открытому небу (ДОН) Россией стала вынужденной мерой на одностороннюю политику США. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

На эту тему

"Россия вышла из соответствующего договора в связи с тем, что США, невзирая на протесты международного сообщества, в одностороннем порядке проводили политику, пренебрегая обязательствами", - подчеркнул он на регулярном брифинге.

По словам китайского дипломата, действия Соединенных Штатов и последствия от односторонних мер Вашингтона "наносят серьезный ущерб интересам других стран".

19 мая закон о денонсации ДОН был единогласно принят Госдумой, 2 июня за него также единогласно проголосовали в Совете Федерации. Президент РФ Владимир Путин подписал закон 7 июня.