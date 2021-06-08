В США не исключают "все сценарии развития событий" в Мьянме

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Ситуация в Мьянме, где нарастает противостояние между взявшими власть военными и оппозицией, продолжает ухудшаться, в связи с чем США считают возможными все сценарии развития событий в дальнейшем. Об этом на конференции Центра новой американской безопасности (CNAS) во вторник сообщил координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Курт Кэмпбелл.

"Мы поддерживаем усилия АСЕАН и стран региона по запуску процесса, который позволил бы стране вернуться к выборам и демократии. Это очень трудный путь, на котором нас ждут множество препятствий, - сказал он. - Трудно не опустить руки от того, что мы видим. Я бы сказал, что ситуация внутри страны вызывает большую обеспокоенность и продолжает ухудшаться. Считаю, что мы можем увидеть все сценарии развития событий".

Кэмпбелл полагает, что на данный момент политика в отношении Мьянмы должна заключаться в мобилизации международного сообщества и изоляции военного режима дипломатическими средствами. "Со своей стороны мы делаем все, что можем, а также призываем другие страны региона предпринять необходимые дипломатические шаги, чтобы изолировать страну, но также напрямую заявить военным, что предпринятые ими шаги весьма контрпродуктивны для региональной безопасности и стабильности и будущего страны", - указал он.