{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Мьянме

Экс-госсоветнику Мьянмы Аун Сан Су Чжи предъявили обвинения в получении взятки в $600 тыс.

По оценкам властей, страна потеряла от ее правонарушений более $11,52 млн

БАНГКОК, 10 июня. /ТАСС/. Отстраненному от управления страной государственному советнику Мьянмы Аун Сан Су Чжи предъявлены обвинения в получении взятки в размере $600 тыс. во время пребывания на своем посту. Об этом в четверг сообщила правительственная газета Global New Light Of Myanmar.

На эту тему
Мьянма: как к власти снова пришли военные
Мьянма: как к власти снова пришли военные

Комиссия по борьбе с коррупцией установила, что Аун Сан Су Чжи незаконно получила $600 тыс. от бывшего главного министра Янгона. Затем она арендовала участок земли в регионе и построила здание, чтобы открыть штаб-квартиру одного из своих фондов, где была председателем. Кроме того, были арендованы другие участки земли по заниженным ценам. Согласно оценкам властей, страна потеряла от ее правонарушений более 19 млрд кьятов ($11,52 млн).

Утверждается, что эти действия осуществлялись не в соответствии с установленными процедурами, а с использованием власти Аун Сан Су Чжи. Таким образом, ей предъявлено обвинение по статье 55 Закона о борьбе с коррупцией.

Аун Сан Су Чжи находится под домашним арестом после прихода военных к власти в начале февраля этого года. Ей также предъявлены обвинения в подстрекательстве к мятежу, нарушении закона об импорте и экспорте, закона о ликвидации последствий стихийных бедствий и неразглашении государственной тайны. 20 мая Верховный суд Мьянмы принял к рассмотрению дело о государственной тайне, по которому экс-госсоветнику грозит 14 лет тюрьмы.

Теги
МьянмаПолитический кризис в Мьянме
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Суд над участвовавшими в задержании Флойда экс-полицейскими в США начнут в марте 2022 года
Томаса Лейна, Джея-Александера Кьюна и Ту Тао обвиняют, в частности, в пособничестве в совершении непредумышленного убийства
Читать полностью