СМИ: трех палестинцев убили в перестрелке с израильскими силовиками на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июня. /ТАСС/. Три палестинца были убиты в ночь на четверг в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в перестрелке с бойцами армии и пограничной полиции Израиля. Об этом сообщает израильская государственная радиостанция Kan .

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По ее данным, силовики проводили операцию по задержанию двух активистов радикальной группировки "Исламский джихад", разыскиваемых за участие в нападении с использованием огнестрельного оружия на израильских военных. В перестрелке были убиты двое сотрудников палестинских служб безопасности и один из разыскиваемых, второй был ранен и задержан, указывает Kan.

С израильской стороны в результате инцидента пострадавших нет, отмечает радиостанция.