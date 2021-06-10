Королевское садоводческое общество назвало новый сорт роз в честь принца Филипа

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Новый сорт роз, выведенный Королевским садоводческим обществом, назван в честь покойного супруга королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского принца Филипа, умершего 9 апреля в возрасте 99 лет. Об этом сообщает в четверг вещательная корпорация Би-би-си .

Куст роз сорта Duke of Edinburgh на прошлой неделе был посажен в садах Виндзорского замка, официальной загородной резиденции королевы Елизаветы II, а в четверг - день, когда Филипу исполнилось бы 100 лет, - представлен монарху. Глава общества Кит Уид преподнес Елизавете II один из цветков темно-розового цвета, обернутый в коричневую бумагу. По словам королевы, роза "выглядит прекрасно" и это "щедрый дар".

Согласно сообщению, £2,5 с каждой проданной в Соединенном Королевстве такой розы будет поступать в благотворительный фонд "Живое наследие", созданный в память герцога Эдинбургского.

Королевская почта Великобритании ранее объявила о выпуске четырех новых почтовых марок с черно-белыми портретами принца Филипа, сделанными в разные периоды его жизни. На первой марке представлен портрет молодого герцога в костюме. На второй он запечатлен в военной форме в момент присутствия на параде с участием своего сына герцога Йоркского Эндрю. На третьей марке - Филип в шляпе-котелке во время посещения королевского конного шоу в Виндзоре. Четвертая - с его портретом в офицерском мундире.

Почтовые марки будут доступны в продаже с 24 июня по цене £6,65 ($9,35).

Герцог Эдинбургский до столетнего юбилея не дожил два месяца и один день. За 73 года брака с королевой Елизаветой II у пары появилось четверо детей: принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард. До 2017 года, когда принц-консорт отошел от исполнения королевских обязанностей, он был патроном 785 организаций, выступил с 5 496 речами и принял участие в 22 219 мероприятиях, не считая тех, на которых он был вместе с монархом.