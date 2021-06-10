"Русский союз Латвии" осудил лишение неприкосновенности подозреваемого в шпионаже депутата

РИГА, 10 июня. /ТАСС/. Партия "Русский союз Латвии" (РСЛ) осудила лишение неприкосновенности оппозиционного депутата Сейма (парламента) Яниса Адамсонса, которого заподозрили в шпионаже в пользу России. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении РСЛ.

"Это не единственное в Латвии дело, заведенное по статье "шпионаж в пользу другого государства". Все эти процессы длятся очень долго. Например, дело Олега Бурака по аналогичному обвинению тянется с октября 2018 года, а обвиняемый все это время находится в заключении. Мы глубоко обеспокоены тем, что все процессы по этому обвинению проходят в закрытом режиме, а материалы дел имеют гриф секретности", - указывает РСЛ на своей странице в Facebook.

"Это означает, что никто не может удостовериться в обоснованности предъявляемых людям обвинений, и это очень опасная и неприемлемая для демократического государства тенденция. Более того, депутаты сегодня проголосовали за выдачу своего коллеги в руки правосудия, даже не имея возможности удостовериться в обоснованности предъявленного ему обвинения. Мы осуждаем такой подход и требуем, чтобы в деле против Яниса Адамсонса, а также в других процессах по обвинению в шпионаже, проводящихся в нашей стране, появилась наконец открытость и прозрачность", - добавляет партия.

Сейм Латвии ранее в четверг лишил депутатской неприкосновенности Адамсонса от оппозиционной социал-демократической партии "Согласие", защищающей интересы русскоязычного населения республики, которого заподозрили в шпионаже в пользу РФ. В парламент с запросом дать согласие на обыск, задержание и арест депутата обратилась Генпрокуратура. Сам политик, который в прошлом занимал пост главы МВД Латвии, заявил, что не имеет ни малейшего представления, что ему инкриминируется. Адамсонс является членом комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но не имеет выданного Бюро по защите конституции (контрразведка) допуска к содержащей гостайну информации.

Как сообщило местное агентство LETA со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ), спецслужбы в четверг предпринимают "срочные процессуальные действия по начатому в среду уголовному делу по подозрению в шпионаже". СГБ подозревает Адамсонса по более чем 40 эпизодам.