Первая леди США считает, что Байден чрезмерно подготовлен к встрече с Путиным

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Супруга президента США Джилл Байден полагает, что глава Белого дома Джо Байден даже чрезмерно подготовлен к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным 16 июня в Женеве.

Корреспонденты пресс-пула Белого дома поинтересовались у нее после встречи с женой британского премьера в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл, как Байден готовится к встречам с мировыми лидерами, которые ему предстоят в ходе саммитов Группы семи, НАТО, США - ЕС. "Я думаю, что он очень хорошо подготовлен. Он готовился неделями, работая по сей день. Конечно, он знает большинство присутствующих здесь лидеров. Джо любит внешнюю политику", - сказала первая леди.

"О, боже мой, он чрезмерно подготовлен", - ответила она на вопрос журналистов о предстоящем российско-американском саммите в Женеве.

Как ранее информировал Кремль, на встрече 16 июня в Женеве лидеры РФ и США обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Переговоры пройдут на вилле Ла-Гранж.