МИД Португалии не считает "дипломатическим инцидентом" отправку данных россиян властям РФ

МАДРИД, 10 июня. /ТАСС/. Глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва не считает "дипломатическим инцидентом" ситуацию, связанную с отправкой мэрией Лиссабона российским властям личных данных трех манифестантов, которые хотели устроить в январе протест напротив посольства РФ в столице республики.

По данным издания Jornal Economico, министр заверил в четверг, что случившееся "не является дипломатическим инцидентом". "Это была неправильная процедура, которую исправили", - пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Как передавала газета Observer, в январе трое россиян решили устроить акцию у диппредставительства РФ в столице Португалии. Для организации митинга они направили свои данные в мэрию Лиссабона, которая, в свою очередь, переслала эту информацию не только в местную полицию, как того требуют протоколы, но также в посольство и МИД РФ. Португальские политики раскритиковали городские власти за передачу России данных манифестантов. Мэр Лисабона Фернанду Медина уже извинился за случившееся.

Посольство России в Лиссабоне, комментируя публикации в СМИ, обратило внимание на "желание так называемых активистов поупражняться в самопиаре за счет политизации всего и вся, не гнушаясь низкопробными провокациями". "Ни посольству в Лиссабоне, ни тем более Москве нет никакого дела до подобных личностей с нездоровой фантазией, - добавили в диппредставительстве. - У нас другие приоритеты, лежащие в русле созидательной работы по развитию российско-португальского сотрудничества".