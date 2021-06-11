В Польше считают, что встреча Путина и Байдена не принесет радикальных изменений

ВАРШАВА, 11 июня. /ТАСС/. Предстоящая встреча президентов России и США - Владимира Путина и Джо Байдена - не принесет радикальных изменений. Такое мнение высказал в опубликованном в пятницу интервью газете Rzeczpospolita министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Отвечая на вопрос о том, может ли встреча Путина и Байдена стать такой же переломной, как встреча Михаила Горбачева с Рональдом Рейганом 36 лет назад в Женеве, глава польского внешнеполитического ведомства указал, что геополитическая ситуация на данный момент другая.

"Путин - не Горбачев, тем более Байден - не Рейган. Сегодняшняя Россия - это не приходящий в упадок СССР, и Америка больше не является державой, которая должна была править миром в качестве "единственной сверхдержавы". Так что кардинальных изменений после предстоящего саммита я не жду", - считает Рау.

Как ранее информировал Кремль, на встрече 16 июня в Женеве лидеры РФ и США обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Переговоры пройдут на вилле Ла-Гранж.