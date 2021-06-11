Ассоциация футбола Украины сделала официальными националистические лозунги

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) предоставил официальный футбольный статус националистическим лозунгам "Слава Украине!" и "Героям слава!", один из которых ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал убрать с формы национальной сборной по футболу на Евро-2020. О принятии решения УАФ сообщил в пятницу президент ассоциации Андрей Павелко в Facebook .

"Только что исполком УАФ единогласно - 45 членов "за" - поддержал моё предложение и утвердил футбольные символы Украины", - написал он. В частности, по его словам, официальный футбольный статус на Украине получили лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Кроме того, исполком принял решение, что в матчах национальных сборных УАФ сможет использовать большой герб Украины с картой, включающей Крым. "Теперь вместе с малым гербом УАФ в виде тризуба с надписью Ukraine на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб - карта Украины с тризубом в центре", - утверждает Павелко. Решения исполкома он назвал историческими.

В четверг УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы для участия в чемпионате политический лозунг украинских националистов "Героям слава!", изображенный на майке. Вместе с тем УЕФА подтвердил решение оставить на передней части футболки контур Украины, включающий Крым, ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины. УЕФА также подтвердил, что лозунг на внешней стороне футболки "Слава Украине!", утвержденный в 2018 году, сам по себе может рассматриваться как неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может использоваться на экипировке украинской команды. Пресс-секретарь главного тренера сборной Украины Николай Васильков сообщил изданию "Вести", что форма, скорее всего, будет переделана.

Президент УАФ Андрей Павелко в срочном порядке отправился в Рим на переговоры с УЕФА. Как сообщило украинское издание "Страна", в ассоциации надеются, что форму менять не придется. В то же время Павелко заверил, что Украина будет следовать правилам УЕФА.

Возглас "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" весной 1941 года был принят в качестве приветствия у членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (запрещены в РФ), которые активно сотрудничали с гитлеровской Германией. 11 октября 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в уставы вооруженных сил, в том числе о введении в украинской армии этого приветствия.