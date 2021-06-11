Аккредитацию на саммит России и США запросили более 1 тыс. журналистов

ЖЕНЕВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Более 1 тыс. журналистов направили запросы об аккредитации на встречу президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, которая пройдет в Женеве 16 июня. Рассмотрение заявок продолжается, заявил в пятницу ТАСС официальный представитель МИД Швейцарии Пьер Ален Эльчингер.

"Более 1 000 журналистов направили заявки", - отметил он. Служба информации внешнеполитического ведомства продолжает проверку представленной информации, чтобы завершить аккредитацию в кратчайшие сроки, подчеркнул Эльчингер.

По сведениям швейцарского МИД, пресс-центр будет работать в Женевском международном центре конгрессов с 14 по 17 июня. В распоряжении журналистов - оборудованные рабочие места. Предоставляются кофе, чай и питьевая вода.

Для того, чтобы получить пропуск в пресс-центр, нужно будет выполнить санитарные требования швейцарских властей. В том числе предложено предъявить доказательства прививки от коронавируса вакцинами, одобренными Швейцарией, Евросоюзом или Всемирной организацией здравоохранения, или справки об отрицательном ПЦР-тесте или о перенесенном COVID-19.

Как ранее информировал Кремль, на встрече 16 июня в Женеве лидеры РФ и США обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Переговоры пройдут на вилле Ла-Гранж.