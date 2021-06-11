Администрация Байдена не планирует совместную пресс-конференцию после саммита РФ - США

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена не планирует проведение совместной пресс-конференции по итогам саммита РФ - Соединенные Штаты. Об этом сообщила в пятницу в своем Twitter главный корреспондент телеканала CNN Кейтлен Коллинз со ссылкой на представителей администрации американского лидера.

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"Пока не ожидается, что президент Байден и президент [России Владимир] Путин проведут совместную пресс-конференцию по итогам саммита в Женеве, сообщили мне два представителя администрации. Планы находятся в стадии окончательного согласования и могут измениться, но пока ничего не планируется", - написала она.

Ранее в Кремле и Белом доме сообщили, что лидеры дух стран расскажут об итогах саммита представителям своих СМИ. Совместную пресс-конференцию ни одна из стран не подтверждала, но и не исключала заранее.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. В Кремле заявили, что лидеры России и США планируют "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".