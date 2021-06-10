Колючая проволока и запрет на парковку. Как Женева готовится к саммиту России и США

ЖЕНЕВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Меры безопасности, объявленные властями Швейцарии в связи с саммитом России и США, намеченным на 16 июня, становятся все более заметными, однако они вводятся постепенно и серьезных неудобств горожанам пока не создают: началась установка колючей проволоки вокруг парка Ла-Гранж, эвакуаторы увозят припаркованные по периметру автомобили. Однако этим дело и ограничивается, в чем убедился корреспондент ТАСС, побывавший в четверг во второй половине дня рядом с местом будущей встречи в верхах.

Колючая проволока на настоящий момент развернута с двух сторон по периметру парка Ла-Гранж, в том числе с фасадной - там, где находятся главные ворота. Этой работой заняты около двух десятков сотрудников службы гражданской обороны.

В целом, вокруг парка и внутри не наблюдается повышенной активности или присутствия большого числа людей. Главные ворота охраняет не полицейский, а сотрудник частной охранной фирмы. На вопрос корреспондента ТАСС: "Вход в парк, видимо, закрыт?", охранник ответил: "Да, месье, закрыт".

Сквозь полуоткрытые ворота и решетки ограды видно, что происходит внутри. Рабочие службы озеленения оформляют газоны, а у самой виллы, расположенной на возвышенности в центре парка, работает поливальный агрегат.

Полиции рядом с парком не видно. Лишь один полицейский участвовал в процедуре оформления протокола эвакуации припаркованного в запрещенном месте автомобиля. За полчаса корреспондент ТАСС стал свидетелем двух таких случаев. Парковочные места, вошедшие в зону безопасности, в основном уже освобождены от транспортных средств, но все же можно увидеть автомобили-нарушители.

Что касается агентов в штатском, о которых местная пресса писала, что их якобы у парка много, то их, как и полицейских, не видно. Вместе с тем, корреспондент ТАСС стал свидетелем заезда в парк трех больших черных автомобилей Mercedes с затемненными стеклами.

Власти извинились за неудобства

Кантональные и городские власти неоднократно в последние дни извинялись за неудобства, причиняемые мерами безопасности. Они заявили, что благодарны горожанам "за понимание". Между тем, как сообщила в четверг газета Tribune de Genève, "полиция получила многочисленные звонки обеспокоенных жителей зоны безопасности, объявленной накануне властями". В эту обширную зону вошли все набережные Женевского озера, акватория между ними, а также парк Ла-Гранж и примыкающий к нему парк О-Вив.