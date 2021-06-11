Time: Байден займет жесткую позицию на саммите в Женеве из-за кибератак

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен занять на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве более жесткую, чем собирался ранее, позицию из-за серии произошедших в последние недели кибератак. Об этом сообщил в пятницу журнал T ime со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Байдена.

"Расчеты изменились, - приводит издание слова источника. - Эти ребята не знают границ и думают, что могут использовать Байдена". Источник пояснил, что причиной корректировки планов стали кибератаки, к которым, с точки зрения Вашингтона, могут быть причастны действующие из РФ группировки.

Президента США перед его отъездом в Европу брифинговал директор ЦРУ Уильям Бернс, ранее работавший послом в России, говорится в публикации. Как уточняет журнал, Бернс является приверженцем жесткого подхода в отношениях с Москвой и выступает за противодействие руководству РФ по всем направлениям.

Как отметил источник, целью американского лидера в Женеве будет не только противостояние, но и выработка определенного понимания в сфере стратегической стабильности, нарушенного при предыдущем американском президенте Дональде Трампе.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. В Кремле заявили, что лидеры России и США планируют "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особенную актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на компьютерные сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация, находящаяся, вероятно, в России.