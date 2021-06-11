МИД ДНР осудил убийство пяти военнослужащих ЛНР украинскими диверсантами

ЛУГАНСК, 11 июня. /ТАСС/. МИД Донецкой народной республики (ДНР) назвал убийство пяти военнослужащих Луганской народной республики (ЛНР) украинскими диверсантами вопиющим актом агрессии и грубейшим нарушением Мер по усилению режима прекращения огня. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении главы ведомства Натальи Никоноровой.

"Сегодня ночью украинские диверсанты проникли на территорию Луганской народной республики и проявили вопиющий акт агрессии - пять военнослужащих Народной Милиции ЛНР были расстреляны в упор. Расцениваем это как зверское и подлое убийство защитников Донбасса, как очередное кровавое преступление со стороны Киева. Эта ситуация является грубейшим нарушением подписанных 22 июля 2020 года Мер по усилению режима прекращения огня, запрещающих в том числе деятельность диверсионно-разведывательных групп, и тем более циничной на фоне всех "мирных" заявлений украинского руководства о снижении количества обстрелов и приверженности перемирию", - цитирует Никонорову Telegram-канал МИД ДНР.

Она добавила, что МИД категорически осуждает произошедшее и требует от Украины строгого соблюдения своих обязательств по режиму прекращения огня. "Донбасс не намерен терпеть подобные вероломные провокации и готов предпринять меры, необходимые для соответствующей реакции и защиты наших жителей", - сказала глава ведомства.

Никонорова заявила, что украинские власти должны в полной мере осознавать, что подобное нарушение договоренностей по соблюдению перемирия и всех международных принципов и правил касательно вооруженных конфликтов "неизбежно повлечет за собой соответствующие последствия". "Также призываем мировое сообщество и в первую очередь стран - гарантов Минских соглашений незамедлительно осуществить все возможные методы воздействия на Киев с целью расследования обстоятельств совершения данного преступления и привлечения к ответственности имеющих к нему отношение лиц", - подчеркнула она.

Ранее в народной милиции ЛНР сообщили, что группа украинских диверсантов ночью проникла на территорию наблюдательного поста в районе населенного пункта Голубовское и застрелила пятерых военнослужащих. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диверсия со стороны Украины была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне.