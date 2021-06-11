В ЛНР заявили, что украинские диверсанты расстреляли пятерых военнослужащих республики

ЛУГАНСК, 11 июня. /ТАСС/. Пятеро военнослужащих Луганской народной республики (ЛНР) были убиты в результате нападения украинской диверсионной группы на наблюдательный пост Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское. Об этом говорится в заявлении Народной милиции ЛНР, опубликованном в пятницу.

"11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций "Запад" на наблюдательном посту Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев. Не исключено, что целью данной провокации является вызов ответного огня со стороны подразделений народной милиции для их последующего обвинения в нарушении минских договоренностей и активизации боевых действий", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

"Наши военнослужащие застрелены выстрелами в голову с использованием специального вооружения. При этом один из них убит выстрелом, сделанным из снайперской винтовки иностранного производства. Остальные расстреляны в упор украинской диверсионной группой, проникшей на территорию поста", - добавили в Народной милиции. В ведомстве отметили, что располагают данными о поставках одной из американских компаний Минобороны Украины партии снайперских винтовок, а также боеприпасов к ним. "Кроме того, правительством Соединенных Штатов Киеву поставляются приборы ночного видения, что способствует увеличению количества обстрелов позиций народной милиции со стороны ВСУ в темное время суток. Также американские военные специалисты с 13 апреля в тренировочном лагере в районе города Мариуполь осуществляют подготовку снайперов для ВСУ", - сказано в сообщении.

"В результате этого хладнокровного убийства без отцов остались четверо детей. Действия украинских властей полностью противоречат поддержанным международным сообществом минским соглашениям и доказывают нежелание Киева разрешить конфликт мирным путем. Все преступления, совершенные украинской военщиной, не останутся безнаказанными", - подчеркнули в Народной милиции.

Реакция руководства ЛНР

Диверсия была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. "Мы твердо уверены, что данная диверсия была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне. Необдуманные попытки украинской стороны способны нарушить шаткое перемирие и привести к эскалации ситуации на линии соприкосновения", - указано в тексте заявления, которое размещено на сайте Луганскинформцентра.

"Не считаясь с жизнями людей и в нарушение действующих мер о соблюдении перемирия, президент Украины [Владимир Зеленский] намерен обратить на себя внимание международного сообщества в преддверии встречи президентов России [Владимира Путина] и США [Джо Байдена]", - заявил Пасечник.

В свою очередь в МИД республики заявили, что Киев "возобновил практику нарушения режима прекращения огня, террора и обстрелов". "Оставаясь приверженными соблюдению режима прекращения огня, мы самым серьезным образом осуждаем зверское убийство наших военнослужащих. Призываем Киев прекратить политику, направленную на физическое уничтожение жителей Донбасса, и начать процесс мирного урегулирования конфликта Украины и Донбасса. Обращаемся к странам - гарантам минского процесса, ко всему мировому сообществу - примите меры к отказу Киева от попыток решить конфликт силовым путем, включая практики террора и геноцида", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД.