Киевские силовики отвергли обвинения ЛНР в убийстве пятерых военных

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвергли обвинения Луганской народной республики (ЛНР) в убийстве пятерых военнослужащих народной милиции. Об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки "Север" ВСУ, опубликованном в пятницу в Facebook.

"По данным разведки стало известно, что на одном из наблюдательных пунктов российско-оккупационных войск в районе населенного пункта Голубовское, который находится на временно оккупированной территории, наемники после длительного употребления алкогольных напитков и обсуждения затруднительной экономической ситуации в самопровозглашенной республике устроили драку, которая впоследствии переросла в стрельбу, в результате которой один наемник нанес огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью, своим сослуживцам, после чего, осознав тяжесть преступления, совершил самоубийство", - утверждают украинские военные.

В группировке считают, что, обвиняя ВСУ в гибели военнослужащих, командование народной милиции ЛНР скрывает "низкий уровень воинской дисциплины и системное употребление алкогольных напитков" своими военными. "Части и подразделения оперативно-тактической группировки "Север" продолжают соблюдать режим прекращения огня", - добавили киевские силовики.

Ранее народная милиция ЛНР заявила, что пятеро ее военнослужащих погибли в результате нападения украинской диверсионной группы на наблюдательный пост в районе населенного пункта Голубовское. В республике отметили, что военнослужащие были убиты выстрелами в голову с использованием специального вооружения. При этом одного из них застрелили из снайперской винтовки иностранного производства. Остальные были убиты в упор украинской диверсионной группой, проникшей на территорию поста. В милиции не исключили, что целью данной провокации является вызов ответного огня со стороны ее подразделений для их последующего обвинения в нарушении минских соглашений и активизации боевых действий.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диверсия украинской армии была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне.