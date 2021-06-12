СМИ: офис общественного прокурора ЕС изучает конфликт интересов у премьера Чехии

ПРАГА, 12 июня. /ТАСС/. Европейский офис общественного прокурора приступил к изучению конфликта интересов у премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, подозреваемого в содействии получению связанными с ним фирмами дотаций из фондов ЕС. Об этом сообщило в субботу Чешское радио.

Европейский офис общественного прокурора - новая структура по борьбе с хищениями и нецелевым расходованием средств из бюджета ЕС. Ее работа началась с 1 июня. Штаб-квартира организации находится в Люксембурге. История с конфликтом интересов у долларового миллиардера Бабиша является лишь одним из 12 дел, связанных с Чехией, которые там начали рассматривать.

О конфликте интересов у чешского премьера ранее заявила Еврокомиссия. Такие подозрения проверяет и полиция Чехии. 31 мая она предложила прокуратуре привлечь его к уголовной ответственности по подозрению в махинациях с незаконным получением из фондов Евросоюза дотаций в размере 50 млн крон (около €2 млн) связанной с ним компании "Гнездо аиста".

Бабиш категорически отвергает выдвинутые против него обвинения. Он считает их провокацией со стороны политических противников, а дело о дотациях фирме "Гнездо аиста" заказным. Его рассмотрение уже однажды было прекращено прокуратурой, а теперь это дело пытаются оживить перед предстоящими в республике 8 и 9 октября текущего года парламентскими выборами. Премьер подчеркивает, что у него нет конфликта интересов, так как на высоком государственном посту он не занимается бизнесом, а управление принадлежащих ему компаний передал попечительскому фонду.