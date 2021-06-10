Премьер Чехии обвинил Европарламент во вмешательстве во внутренние дела республики

ПРАГА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в четверг обвинил Европарламент, принявший резолюцию с осуждением конфликта его личных и государственных интересов, во вмешательстве в внутренние дела республики.

"Это продолжение вмешательства Европарламента во внутренние дела Чехии, - сказал Бабиш журналистам, комментируя принятие резолюции. - Мы суверенная страна, и у нас идет политическая борьба. У нас предстоят [8 и 9 октября парламентские] выборы. Европарламент хочет повлиять на эти выборы. Конечно же, это [принятие резолюции] инициатива чешской оппозиции".

Ранее в четверг пресс-служба Европарламента сообщила, что за резолюцию с осуждением конфликта интересов Бабиша проголосовали 505 депутатов, против высказались 30, 155 воздержались.

О конфликте интересов у долларового миллиардера Бабиша ранее заявила Еврокомиссия. Ситуацию рассмотрит Европейский офис общественного прокурора. Проверку ведет и полиция Чехии. 31 мая она предложила прокуратуре привлечь премьера к уголовной ответственности по подозрению в махинациях с незаконным получением из фондов Евросоюза дотаций в размере 50 млн крон (около €2 млн) связанной с ним компании "Гнездо аиста".

Бабиш категорически отвергает выдвинутые против него обвинения. Он считает их провокацией со стороны политических противников, а дело о дотациях фирме "Гнездо аиста" заказным. Его рассмотрение уже однажды было прекращено прокуратурой, а теперь это дело пытаются оживить перед предстоящими в республике 8 и 9 октября текущего года парламентскими выборами. Премьер подчеркивает, что у него нет конфликта интересов, так как на высоком государственном посту он не занимается бизнесом, а управление принадлежащих ему компаний передал попечительскому фонду.