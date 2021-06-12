Председатель ОБСЕ посетит Украину с 13 по 15 июня

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетит Украину с рабочим визитом с 13 по 15 июня. Как сообщил в субботу МИД Украины на своем официальном сайте , Линде планирует посетить в том числе зону силовой операции в Донбассе.

"13-15 июня действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде посетит Украину с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы", - говорится в сообщении. При этом напоминается, что это уже второй визит Линде в страну с начала шведского председательства в ОБСЕ.

Линде и Кулеба проведут переговоры, основными темами которых, как информирует министерство, станут ситуация с безопасностью "на временно оккупированных территориях Украины", усилия для политико-дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе, деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине, свобода судоходства в Азовском и Черном морях. Они также обсудят двустороннее сотрудничество Киева и Стокгольма, увеличение объемов торговли и инвестиций, укрепление взаимодействия в международных организациях, активизацию сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

"Действующий председатель ОБСЕ посетит вместе с руководством МИД Украины зону проведения операции объединенных сил (зону силовой операции в Донбассе - прим. ТАСС), где лично ознакомится с деятельностью СММ ОБСЕ на Украине, <...> особенностями передвижения морских судов в Черном и Азовском морях", - добавили в МИД.

Линде посещала Украину с рабочим визитом 19-20 января.