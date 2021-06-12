Грузия планирует участвовать в урегулировании вопросов между Арменией и Азербайджаном

ТБИЛИСИ, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принимал активное участие в процессе передачи Азербайджаном 15 армянских военнопленных Армении в обмен на карты минных полей. Тбилиси и в будущем готов участвовать в урегулировании гуманитарных вопросов между странами, говорится в распространенном в субботу сообщении правительства Грузии.

"При активном посредничестве премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипа Рикера азербайджанская сторона освободила 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта. <...> Грузия и в будущем готова в случае необходимости помочь партнерам и активно участвовать в решении гуманитарных вопросов, в первую очередь", - сказано в сообщении.

"Премьер-министр Грузии приветствует это решение соседних стран, которое должно заложить основу сокращения напряженности в регионе и создания атмосферы сотрудничества в долгосрочной перспективе", - добавили в правительстве и подчеркнули, что Грузия придает большое значение миру, стабильности и сотрудничеству в регионе. В кабмине также выразили надежду, что сделанный Грузией шаг "придаст важный импульс для уменьшения напряженности между соседями".

Ранее в субботу МИД Азербайджана сообщил о возвращении в Армению 15 военных в обмен на карты 97 тыс. противопехотных и противотанковых мин, заложенных в Агдамском районе. Как уточнило ведомство, обмен состоялся на азербайджано-грузинской границе в присутствии представителей Грузии.

После окончания боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта осенью прошлого года, согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября, под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, в том числе Агдамский. Разминирование затронутых нагорнокарабахским конфликтом территорий остается одним из основных послевоенных вопросов между Баку и Ереваном.