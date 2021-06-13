Белый дом заявил, что страны G7 продемонстрировали общий подход к вызову со стороны Китая

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Страны G7 придерживаются общего взгляда на Китай, который заключается в том, что Пекин бросает существенный вызов демократическим странам. Об этом заявил в воскресенье журналистам помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Есть широкое общее мнение, что Китай представляет значительный вызов демократиям на различных уровнях и что нам нужна общая повестка, которая будет определять, где мы будем отвечать Китаю и в чем с ним соревноваться. Об этом говорили все лидеры, не только Байден. Так что дело обстояло не так, что ему пришлось доказывать свою точку зрения", - сказал Салливан.

Салливан добавил, что в итоговом коммюнике саммита G7 были зафиксированы общие подходы к отношениям с Китаем, которые совпадают с тем, что считают нужным делать США. "Это развитие цепочек поставок, технологических стандартов, создание альтернативы в сфере инфраструктуры, жесткие заявления по нарушениям прав человека и действиям Китая, нарушающим рыночные принципы", - перечислил он.

"Я думаю, что было бы натяжкой представлять ситуацию таким образом, будто Байдену пришлось убеждать всех остальных насчет Китая, - продолжил Салливан. - У каждой из стран есть свои озабоченности насчет Китая. Президент пытался сложить все это в общую картину того, что мы как демократические страны должны сделать в ответ".

В итоговом коммюнике саммита G7 лидеры стран Группы семи выразили намерение согласовать подходы к "нерыночным практикам и политике" Китая, названных вызовом справедливому функционированию мировой экономики. В "семерке" потребовали от КНР уважать права и свободы жителей Гонконга и уйгуров, а также впервые призвали к "миру и стабильности в Тайваньском проливе". При этом в "семерке" будут сотрудничать с КНР там, "где это отвечает взаимным интересам", а также по общим глобальным вызовам.