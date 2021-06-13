НАТО примет на своем саммите новую концепцию кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) утвердит на саммите в Брюсселе свою новую политику обеспечения кибербезопасности. Об этом говорится в справочных материалах, распространенных в воскресенье пресс-службой Белого дома.

"Лидеры поддержат новую политику обеспечения обороны в киберпространстве, которая укрепит координацию [действий] альянса, чтобы гарантировать, что тот устойчив к все более частым и серьезным угрозам в виде злонамеренной деятельности <...> со стороны как государств, так и неправительственных действующих лиц, включая атаки на критически важную инфраструктуру с применением вирусов-вымогателей", - отмечается в документах.

В них также подчеркивается, что на предстоящей встрече в верхах будут согласованы "стратегические наставления" для политических, военных и технических структур Североатлантического альянса, направленные на отражение "всего спектра киберугроз".

Кроме того, участники саммита заявят о необходимости гарантировать, что "союзники полагаются на заслуживающих доверия поставщиков телекоммуникационных сетей следующего поколения", добавляет Белый дом.

32-й саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня с участием президента США Джо Байдена, станет самым коротким почти за 20 лет. Он будет продолжаться один день и состоять лишь из одной рабочей сессии продолжительностью примерно 2,5 часа. Обычно саммиты НАТО продолжаются два дня и включают 3-4 рабочих заседания по различным темам. На второй день лидеры альянса традиционно проводят одну из сессий с главами государств - партнеров альянса, однако в этом году такого заседания не будет.