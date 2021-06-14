Путин сообщил о недавней поимке в Сирии боевиков из Идлибской зоны c заданием против РФ

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российские специалисты недавно задержали в Сирии боевиков из подконтрольной американцам зоны Эт-Танф, заявивших, что они имели "определенное задание в отношении российских военных объектов". Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC, текст которого опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Что касается этих переходов для доставки гуманитарной помощи: есть идлибская зона, там боевики просто все грабят, людей убивают и насилуют до сих пор, и ничего. Эт-Танф - есть такая зона, которая контролируется, кстати, американскими военными. Недавно мы тоже поймали группу бандитов, они оттуда пришли и прямо говорят, что у них есть определенное задание в отношении российских военных объектов", - сказал президент.