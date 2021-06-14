О предстоящем саммите и будущем преемнике. Что говорил Путин в интервью NBC

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российско-американские отношения достигли низшей точки за годы, поэтому стороны рано или поздно должны были договориться о новом саммите. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин американскому телеканалу NBC в преддверии встречи с американским коллегой Джо Байденом.

В интервью, текст которого был опубликован в понедельник на сайте Кремля, российский лидер предложил искать приемлемые для всех компромиссы, выразил надежду на сотрудничество с Вашингтоном в киберпространстве и космосе, а также допустил возможность обсуждения обмена заключенными.

Путин также ответил на вопросы об отношении к оппозиции и обвинениям в убийствах, о международной повестке и о том, что важно для него в сменщике на посту президента. ТАСС собрал ключевые и самые яркие высказывания российского лидера.

О встрече с Байденом

"Это должно было состояться рано или поздно".

Об отношениях с США

"У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы, а все-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединенных Штатов, так и России".

О стабильности и предсказуемости

"Это самая главная ценность <...> в международных делах. <...> Мы со стороны, как я считаю, наших американских партнеров как раз этого и не видели в предыдущие годы".

"Давайте вместе сядем, будем разговаривать, искать решения, искать компромиссы, приемлемые для всех сторон, - вот так достигается стабильность. Она не может быть достигнута навязыванием одной точки зрения, "правильной" точки зрения <...>. Так же стабильность не достигается".

О Трампе и Байдене

"Я и сейчас считаю, что <...> господин Трамп - человек незаурядный, талантливый, иначе он не стал бы президентом США. Он яркий человек, он может нравиться кому-то, может не нравиться".

"Президент Байден, конечно, кардинальным образом отличается от Трампа, потому что он профессионал, он почти что всю жизнь свою сознательную в политике. <...> Это другой человек".

О словах Байдена, что у Путина нет души

"Насчет души - это в церковь, пожалуйста". "У него хорошая память, наверное. Я не исключаю [что это было сказано в разговоре], но я такого не помню".

Об обвинениях в кибератаках

"Я вам скажу: и это, и то, и тот сказал, и этот сказал, а доказательства-то где? На такие бездоказательные обвинения я могу вам ответить: можете жаловаться в международную лигу сексуальных реформ".

"Это просто превращается в какой-то фарс, бесконечный фарс. <...> Это же разговор в пустоту, в пользу бедных совсем".

О Black Lives Matter

"Я удивлен, почему до сих пор нас не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter, тоже хорошая была бы линия атаки. Но мы не делали это".

"Мы поддерживаем борьбу афроамериканцев за свои права, но мы против любых видов экстремизма, которые мы иногда тоже, к сожалению, наблюдаем сейчас".

О соглашении по кибербезопасности

"Есть основание полагать, что мы можем выстроить работу в этой сфере с новой [американской] администрацией. Надеюсь, что внутриполитические расклады в самих США не помешают это сделать".

"Так же, как мы не хотим милитаризации космоса, мы не хотим и милитаризации киберпространства".

О возможности обмена заключенными

"Что касается возможных переговоров на этот счет - пожалуйста, можно поговорить. Мы, естественно, поставим вопрос о наших гражданах, которые в тюрьме сидят в США. Это предмет для разговора".

О вмешательстве США во внутренние дела

"Надо дать возможность народам всех стран мира спокойно развиваться. Даже если есть кризисные ситуации, они должны разрешаться народом внутри страны, без вмешательства извне. Но мне кажется, что этот призыв к американской администрации, в том числе и сегодняшней администрации, мало чего стоит".

О сотрудничестве в космосе

"Я хочу вас заверить, что мы заинтересованы в дальнейшем продолжении работы с Соединенными Штатами по этому направлению и будем это делать, если американские партнеры сами не будут от этого отказываться. Но это не значит, что мы должны локализовать свою работу только с США".

О НАТО

НАТО - "рудимент холодной войны". "НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует на сегодняшний день, не очень понятно. Был момент, когда говорили о том, что она трансформируется, эта организация, теперь уже как-то об этом подзабыли".