В ООН осудили нападение на больницу в Африне

ЖЕНЕВА, 14 июня. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен решительно осудил обстрел больницы в Африне, призвав к скорейшему установлению общенационального режима прекращения огня. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Педерсена.

12 июня Министерство национальной обороны Турции сообщило, что по меньшей мере 13 мирных жителей погибли, многие получили ранения в результате обстрелов со стороны членов Рабочей партии Курдистана (РПК) центра города Африн и местной больницы. Как уточнило Anadolu Agency, в ходе нападения пострадали не менее 27 человек.

"Я решительно осуждаю нападение на больницу в городе Африн на севере Сирии, в результате которого были убиты и ранены мирные жители, включая медицинский персонал, а также разрушены части больницы. Такие ужасающие нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе на медицинские учреждения и рабочих, недопустимы и должны быть прекращены", - отмечается в сообщении.

При этом указывается, что все стороны обязаны полностью выполнять свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом, включая защиту гражданских лиц и гражданских объектов. Вместе с тем Педерсен напомнил о призыве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к привлечению к ответственности всех виновых за преступления, совершенные в Сирии.

"Это нападение и продолжающееся насилие еще раз подчеркивают важность установления общенационального режима прекращения огня в Сирии и возобновления усилий по достижению прогресса в выполнении резолюции 2254 Совета Безопасности ООН (которая предусматривает формирование переходного органа власти в Сирии и последующее проведение всеобщих выборов под эгидой ООН)", - говорится в заявлении.