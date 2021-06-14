В Египте духовный наставник исламистов по 12 уголовным делам получил 175 лет тюрьмы

КАИР, 14 июня. /ТАСС/. Духовный наставник запрещенной в Египте исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) Мухаммед Бадиа по 12 уголовным делам против него получил в общей сложности 175 лет тюремного заключения, трижды избежав при этом смертной казни. Об этом пишет в понедельник издание Al Shorouq.

В понедельник Кассационный суд Египта вынес первый окончательный и уже не подлежащий обжалованию смертный приговор 12 лидерам исламистов, включая троих представителей высшего руководства, отстраненных от власти в стране в 2013 году.

Затянувшееся на много лет так называемое дело Рабаа по названию мечети Рабаа аль-Адауия, где исламисты, наряду с площадью перед Каирским университетом, организовали сидячие забастовки в знак протеста против действий армии, было возбуждено в отношении более 700 из них после кровопролитных столкновений и беспорядков, приведших к гибели десятков человек. Подозреваемых обвинили в провокациях и разжигании насилия, убийствах, сопротивлении властям, уничтожении государственной собственности, незаконном владении оружием и взрывчатыми веществами. В 2014 году больше половины из них приговорили к казни, остальные получили пожизненное заключение.

Вызвавшее широкий общественный резонанс дело было обжаловано по запросу генпрокуратуры. Новый судебный процесс, начавшийся в 2015 году, завершился в 2018 году вынесением предварительных смертных приговоров 75 обвиняемым. В конечном итоге после прохождения всех судебных инстанций казнь была утверждена окончательно 12 осужденным.

Что касается 78-летнего Бадиа, то в настоящее время он ожидает окончательного вердикта еще по семи уголовным делам, также связанным с атаками и нападениями на сотрудников силовых структур и провокацией насилия и беспорядков в стране. При этом в трех делах вынесенные ему в предварительном порядке смертные приговоры были отменены вышестоящей судебной инстанцией.