В США считают, что большинство стран НАТО поддерживают вывод войск из Афганистана

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Участники саммита НАТО на заседании не выражали несогласия с выводом военных контингентов из Афганистана. С таким утверждением выступил в понедельник в ходе телефонного брифинга представитель американской администрации высокого ранга. Стенограмму беседы распространила пресс-служба Белого дома.

Что об этом думают в самой республике?

CША уходят из Афганистана. Что об этом думают в самой республике?

"Я присутствовал на заседании и слышал многих [представителей] стран, которые вносят существенный вклад в плане присутствия военнослужащих, говоривших по теме Афганистана. Все они заявляли, что в конечном счете согласны с решением о выводе [военнослужащих из Афганистана] в этом году. Они поняли, что время пришло", - сказал чиновник.

По его словам, внимание было сосредоточено на оказании поддержки афганским силам безопасности, правительству и населению страны.

Президент США Джо Байден 14 апреля объявил о планах начать вывод американских военнослужащих из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября. Это решение отличается от обязательств Вашингтона вернуть свои войска домой к 1 мая 2021 года, которые были закреплены в соглашении, достигнутом в феврале прошлого года в Дохе между предыдущей администрацией США и движением "Талибан" (запрещено в РФ).

На конец апреля в Афганистане, по данным Пентагона, находились 2,5 тыс. американских солдат и офицеров. НАТО также выводит свои силы из Афганистана. Минобороны США 8 июня объявило, что свыше 50% американских военнослужащих и боевой техники уже выведены из центральноазиатской республики.