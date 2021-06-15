Вашингтон ожидает выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Москвой

Байден начал свое пребывание в Белом доме с продления российско-американского Договора по стратегическим наступательным вооружениям (ДСНВ) еще на пять лет, а потом неоднократно подчеркивал, что США не стремятся к конфликту с Россией, но дадут ей отпор, если та продолжит деятельность, наносящую ущерб американским интересам. В то же время его мартовское интервью телеканалу ABC , в котором он утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина "убийцей", пожалуй, стало апогеем деградации отношений между двумя странами.

Впрочем, как и раньше, американская политическая элита надеется, что сможет поддерживать диалог там, где это отвечает ее интересам, и одновременно противодействовать такому поведению Москвы, которое в Вашингтоне считают неправильным. При этом Байден вынужден действовать с оглядкой на Конгресс и принимать некоторые решения под давлением как демократов, так и республиканцев, требующих придерживаться максимально жесткого подхода к России и угрожающих ей новыми санкциями.

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Недельное европейское турне президента США Джо Байдена приближается к своей кульминации - переговорам в Женеве 16 июня с российским лидером Владимиром Путиным. Среди множества противоречивых заявлений, сделанных за последнее время представителями американской администрации, выделяется главное: Вашингтон ожидает выстраивания с Москвой стабильных и предсказуемых отношений.

На пресс-конференции в Брюсселе в понедельник у Байдена спросили, продолжает ли тот считать российского лидера "убийцей". На этот раз он старался тщательно выбирать выражения. "Послушайте, когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно. Но это не так уж... Я не думаю, что это имеет большое значение с точки зрения следующей встречи, которую мы собираемся провести", - утверждал президент США. При этом он охарактеризовал российского лидера как достойного соперника, умного и жесткого политика.

Беспрецедентный и неотложный характер существующих глобальных проблем, похоже, убедил вашингтонскую администрацию в необходимости искать пути нормализации отношений между двумя ядерными державами. "Наши страны несут огромную ответственность, в том числе по обеспечению стратегической стабильности и поддержанию договоренностей по контролю над вооружениями, - сказал Байден 9 июня, выступая перед американскими военными в Великобритании. - Я самым серьезным образом рассматриваю эту ответственность".

Среди других вопросов, стоящих на повестке переговоров, администрация США называла климат, Арктику, ситуацию в Сирии, Афганистан, Украину и права человека.

Проблемы кибербезопасности

Одной из главных тем переговоров американская делегация собирается сделать хакерские атаки, которым подвергся недавно ряд компаний и предприятий в США. В Вашингтоне считают, что, как и раньше, за нападениями стоят находящиеся в России злоумышленники.

Президент РФ в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" заявил, что Москва будет готова выдавать киберпреступников США, если американская сторона начнет поступать аналогичным образом. В свою очередь Байден, по сути, утвердительно ответил на вопрос, готов ли он обсуждать идею передачи России таких киберпреступников. Однако позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что Байден имел в виду лишь намерение привлекать хакеров к ответственности на территории страны.

Москва давно уже предлагала Вашингтону заняться разработкой соглашения по кибербезопасности и выражала недоумение, когда американская сторона отказывалась от такого диалога.

Подготовка к саммиту

Байден тщательно готовился к переговорам с Путиным. Журнал Time сообщил, что брифинг для президента провел директор ЦРУ, бывший посол в РФ Уильям Бернс. Кроме того, новостной портал Axios проинформировал, что ряд экспертов, в том числе работавших в Белом доме при Дональде Трампе, советовали Байдену не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным, чтобы не дать российскому лидеру возможность "затмить частные переговоры новыми публичными предложениями".

После этого Белый дом анонсировал отдельный выход Байдена к журналистам, поскольку подобный формат якобы является наиболее подходящим, чтобы поговорить с ними по окончании саммита. В то же время газета The New York Times объяснила такое решение боязнью повторить неудачный опыт саммита в Хельсинки в 2018 году, когда, по мнению нынешней администрации, Путин на совместной пресс-конференции "взял верх над Трампом".

Ожидания от встречи

Опрошенные ТАСС американские эксперты в целом сошлись во мнении, что одними из основных тем, по которым лидеры могли бы достичь определенного согласия, являются контроль над вооружениями и стратегическая стабильность.

Так, бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер выразила надежду на то, что Байден и Путин смогут договориться о начале работы над документом, который придет на смену нынешнему ДСНВ. Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл также полагает, что существует хороший шанс запустить регулярные обсуждения тематики стратегической стабильности и, возможно, "более официальные переговоры по дальнейшим мерам контроля над вооружениями" после истечения срока действия ДСНВ.

По мнению директора Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питера Кузника, возможно определенное согласие по ядерным и ракетным программам Ирана и КНДР, ситуации в Афганистане, а также в сферах кибербезопасности, борьбы с изменением климата и пандемией коронавируса. В то же время бывший помощник по России 43-го президента США Джорджа Буша - младшего Томас Грэм призвал учитывать слишком глубокую "разницу в мировоззрениях, геополитических интересах и ценностях", а также взаимное недоверие сторон.