Усиленные отряды полиции и швейцарские военные встретят Байдена в аэропорту Женевы

ЖЕНЕВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Швейцарские власти направили дополнительные отряды полиции и военных в аэропорт Женевы, куда во вторник днем должен прибыть президент США Джо Байден. Как рассказал корреспонденту ТАСС официальный представитель аэропорта Игнас Жанра, ограничения коснутся и видеосъемки, однако "споттерам" (любителям наблюдения за прибывающими и отбывающими самолетами) вокруг аэропорта разрешат следить за прибытием президентского борта.

"Присутствуют дополнительные отряды полиции, будет много сотрудников служб безопасности на месте. Швейцария также предложила своих военных, которые оказывают поддержку. Так что на время саммита меры безопасности определенно усилены. Они расположатся на посадочной полосе и рассредоточатся по территории вокруг, в том числе в зданиях", - рассказал собеседник агентства.

По информации швейцарской газеты Le Temps, во вторник в аэропорт Женевы прибудут два президентских борта, на одном из которых прибудет Байден, а также три самолета сопровождения: C-32, транспортный C-5 и C-40. Жанра заявил, что не может предоставить информацию о количестве бортов с российской или американской стороны, однако подтвердил данные о прибытии двух президентских бортов.

Организацией саммита, а также приглашением и приемом высоких гостей занимается Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии. По словам Жанра, они уже приняли решение, кто из фотографов и телеканалов сможет пройти на посадочную полосу, и больше ни у кого не будет возможности снимать прибытие с территории аэропорта.

"Территория будет закрыта, нельзя будет снимать из окон. Но для съемки будет открыта территория вокруг аэропорта, так что различные "споттеры" смогут запечатлеть прибытие. Насколько мне известно, есть договоренность с женевской полицией, они разрешат "споттерам" остаться и снимать, но только с земли, без стремянок и стульев", - рассказал представитель воздушной гавани.

Он также заверил, что, несмотря на серьезные меры безопасности, пассажиры не почувствуют каких-то изменений. "Задержки будут минимальные, буквально несколько минут во время прибытия и отбытия президентского самолета. Других нарушений для коммерческого воздушного трафика мы не ожидаем", - сказал он.

Закрытие воздушного пространства

Швейцария ввела ограничения на использование своего воздушного пространства в связи с проведением 16 июня в Женеве встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Специальные меры безопасности будут действовать по 17 июня, заявил ТАСС во вторник официальный представитель швейцарского Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Стефан Хофер.

ВВС Швейцарии ведут усиленное наблюдение за воздушным пространством в кооперации с итальянскими и французскими военно-воздушными силами. Зона безопасности охватывает не только Женеву, но и часть воздушного пространства соседней Франции. На набережной Женевского озера недалеко от виллы Ла-Гранж, где в среду пройдет встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, установлены средства ПВО.

Байден прибудет в Женеву во вторник в 16:15 (17:15 мск). Вечером он встретится с президентом и министром иностранных дел Швейцарии. Американский президент остановится в пятизвездочном отеле "Интерконтиненталь".

Инициатива проведения женевской встречи исходила от Вашингтона. Как сообщили ранее в Кремле, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.