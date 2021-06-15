Более 700 граждан стран ЕС смогли покинуть Белоруссию после прекращения авиасообщения

МИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Сотрудники органов внутренних дел Белоруссии оформили выездные документы для пересечения наземной границы для более 700 граждан стран ЕС, которые не смогли вылететь из республики в связи с прекращением авиасообщения. Об этом сообщил во вторник начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

"Для них органами внутренних дел было оказано максимальное содействие по оформлению документов для того, чтобы они пересекали государственную границу Республики Беларусь наземным транспортом. Совместно с Государственным пограничным комитетом только с 25 мая пропущено более 700 граждан Евросоюза, которые попали в такое уязвленное положение. Это касается, в первую очередь, граждан Литвы, Польши, Латвии, Италии, Германии, Франции и ряда других государств", - отметил представитель МВД.

По словам Бегуна, решение Евросоюза о прекращении авиационного сообщения с Белоруссией поставило в трудное положение определенное число граждан, которые прибыли в республику в рамках безвизового режима въезда, установленного указом президента. "Эти граждане не смогли в установленном порядке вылететь в страны, откуда они прибыли в Республику Беларусь", - пояснил глава департамента МВД.

После инцидента с самолетом Ryanair саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.