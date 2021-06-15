В США ожидают, что Байден проведет свою пресс-конференцию в Женеве после Путина

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Американское правительство исходит из того, что пресс-конференция президента России Владимира Путина по итогам саммита в Женеве состоится перед аналогичным мероприятием американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, беседуя во вторник с журналистами на борту самолета президента США на пути из Брюсселя в Женеву.
По словам этого американского чиновника, по итогам саммита ожидается пресс-конференция Путина, за которой последует пресс-конференция Байдена.
Высказывания представителя администрации привел пресс-пул Белого дома.
Инициатива проведения саммита США и РФ в Женеве 16 июня исходила от Вашингтона. Как сообщили ранее в Кремле, Путин и Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.