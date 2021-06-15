В США ожидают, что Байден проведет свою пресс-конференцию в Женеве после Путина

Кризис на Украине

Кулеба не видит рисков в том, что Россия и США могут договориться "за спиной" Украины

"Никакие договоренности относительно Украины, достигнутые без Украины", в Киеве признаваться не будут, подчеркнул при этом глава МИД

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