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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Байден прибыл в отель "Интерконтиненталь" в Женеве

Президенты США и Швейцарии, как ожидается, проведут встречу в 18:30 мск

ЖЕНЕВА, 15 июня. /ТАСС/. Кортеж президента США Джо Байдена прибыл в отель "Интерконтиненталь", где он и американская делегация будут размещены на период пребывания в Женеве, передает корреспондент ТАСС.

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Ожидается, что Байден и президент Швейцарии Ги Пармелен проведут встречу в 17:30 по местному времени (18:30 мск).

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. По информации пресс-службы российского лидера, стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы американской администрации.

Теги
СШАШвейцарияВстреча Путина и Байдена в Женеве
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