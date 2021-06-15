Власти Женевы пожелали Путину и Байдену плодотворных и конструктивных переговоров

ЖЕНЕВА, 15 июня. /ТАСС/. Власти Женевы сделали все для подготовки встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена и желают лидерам двух стран плодотворных и конструктивных переговоров. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении исполнительного совета города.

Вот как выглядит это место

Встреча Путина и Байдена пройдет на вилле XVIII века. Вот как выглядит это место

"Вилла Ла-Гранж была выбрана в качестве места встречи американского и российского президентов, которая пройдет в среду 16 июня. Администрация города желает Джо Байдену и Владимиру Путину плодотворных и конструктивных переговоров", - говорится в документе.

"Получив указания от конфедеральных и кантональных властей, муниципалитет Женевы оперативно направил все необходимые ресурсы на подготовку к встрече и обеспечение наилучших условий для приема делегаций", - подчеркнули власти города.

В исполнительном совете напомнили, что переговоры состоятся по прошествии 36 лет после другой исторической встречи в Женеве - руководителя СССР Михаила Горбачева и американского президента Рональда Рейгана. "Женевский саммит [тогда] стал важным шагом в процессе потепления отношений между двумя странами", - отметили власти Женевы.

"Тридцатью годами раньше, в 1955 году, Женева принимала еще одно историческое заседание - встречу "большой четверки". Впервые после 1945 года победители во Второй мировой войне - Соединенные Штаты, СССР, Франция и Великобритания - согласились собраться в Женеве под эгидой ООН, чтобы обсудить вопросы мира и безопасности", - подчеркивается в заявлении.

Американский президент прилетел во вторник в Женеву, вечером встретится с президентом и министром иностранных дел Швейцарии. Прибытие Путина ожидается в среду.