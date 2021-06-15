Платон подал жалобу в суд Румынии на Санду

КИШИНЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Молдавский банкир Вячеслав Платон, которого накануне суд полностью оправдал по делу о выводе €1 млрд из банков республики в 2014 году, подал в суд на президента Молдавии Майю Санду в Румынии.

"Прошу привлечь к уголовной ответственности гражданку Румынии Майю Санду за совершение многочисленных преступлений по незаконному изъятию имущества, которое мне принадлежит", - говорится в опубликованной банкиром в Facebook копии жалобы, которая подана на имя генерального прокурора прокуратуры при Верховном суде кассации и юстиции Румынии Габриелы Скути. В документе он обращает внимание на то, что Санду обладает гражданством Румынии.

В своей публикации в соцсети Платон пояснил, что Санду пользуется "широким кругом полномочий и рычагов, с помощью которых может угрожать судьям", чтобы заставить его отказаться от законных требований о возвращении активов, изъятых в течение 2014-2017 годов. Он также подчеркнул, что вынужден обратиться в румынский суд, так как "в Молдавии сложно добиться справедливости в силу агрессивного и нахрапистого давления, которое госпожа Майя Санду оказывает на правоохранительную систему". "Поэтому трудно получить корректную правовую оценку ее, мягко говоря, деятельности", - отметил банкир, выразив надежду, что румынские судьи примут "взвешенное и непредвзятое решение".

Банковское хищение

В 2017 году Платон было приговорен к 18 годам тюрьмы по делу о выводе из банков Молдавии €1 млрд. Спустя несколько часов после объявления в международный розыск он был задержан в Киеве и доставлен в Кишинев на частном самолете. По утверждению банкира, лайнер за ним отправил бывший партнер по бизнесу, олигарх Владимир Плахотнюк, который будучи лидером правящей тогда Демократической партии контролировал правоохранительные органы страны и имел тесные связи с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

В июне прошлого года Платон был освобожден после того, как генеральный прокурор республики Александр Стояногло заявил, что его дело было сфальсифицировано. При этом генпрокурор назвав главной фигурой в деле о банковском хищении Плахотнюка. Со своей стороны Санду назвала поспешным решение прокуратуры снять обвинения с Платона, отметив, что его "группировка представляет опасность, так как может серьезно повлиять на финансовую стабильность страны и подорвать государственные институты". Она отметила, что проанализирует обоснованность и законность соответствующего решения правоохранителей.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в отмывании денег и международной торговле наркотиками. По данным МВД РФ, преступное сообщество, среди организаторов которого были Плахотнюк и Платон, у которых есть гражданство России, в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 млрд рублей.