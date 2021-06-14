Кишиневский суд оправдал банкира Вячеслава Платона по делу о хищении €1 млрд

КИШИНЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Суд в Кишиневе оправдал банкира Вячеслава Платона по резонансному делу о хищении €1 млрд из банковской системы страны. Такое решение принято в понедельник на заседании, которое транслировал местный телеканал PRO TV.

"Оправдать Вячеслава Платона, обвиняемого по статье 190 часть 5 и статье 243 часть 3 пункт "л" Уголовного кодекса Республики Молдова на основании того факта, что преступление не совершалось подозреваемым", - зачитала решение судья. В постановлении отмечается, что ранее все обвинения в отношении Платона были отозваны прокуратурой. Аннулируются также решения по этому делу Апелляционной палаты Кишинева и Высшей судебной палаты.

В апреле 2017 года Платона приговорили к 18 годам лишения свободы. Он был освобожден в июне 2020 года после того, как генеральный прокурор республики Александр Стояногло заявил, что дело банкира сфальсифицировано. Стояногло также выдвинул обвинения против молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, назвав его главной фигурой в деле о хищении €1 млрд из ряда банков страны.

Платона в 2017 году задержали в Киеве спустя несколько часов после объявления в международный розыск и доставили в Кишинев на частном самолете. Банкир утверждает, что лайнер за ним отправил бывший деловой партнер Плахотнюк.