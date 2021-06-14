{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кишиневский суд оправдал банкира Вячеслава Платона по делу о хищении €1 млрд

В постановлении отмечается, что ранее все обвинения в его отношении были отозваны прокуратурой

КИШИНЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Суд в Кишиневе оправдал банкира Вячеслава Платона по резонансному делу о хищении €1 млрд из банковской системы страны. Такое решение принято в понедельник на заседании, которое транслировал местный телеканал PRO TV.

"Оправдать Вячеслава Платона, обвиняемого по статье 190 часть 5 и статье 243 часть 3 пункт "л" Уголовного кодекса Республики Молдова на основании того факта, что преступление не совершалось подозреваемым", - зачитала решение судья. В постановлении отмечается, что ранее все обвинения в отношении Платона были отозваны прокуратурой. Аннулируются также решения по этому делу Апелляционной палаты Кишинева и Высшей судебной палаты.

В апреле 2017 года Платона приговорили к 18 годам лишения свободы. Он был освобожден в июне 2020 года после того, как генеральный прокурор республики Александр Стояногло заявил, что дело банкира сфальсифицировано. Стояногло также выдвинул обвинения против молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, назвав его главной фигурой в деле о хищении €1 млрд из ряда банков страны.

Платона в 2017 году задержали в Киеве спустя несколько часов после объявления в международный розыск и доставили в Кишинев на частном самолете. Банкир утверждает, что лайнер за ним отправил бывший деловой партнер Плахотнюк.

Теги
Молдавия
НАТО подтвердила, что ее система ПРО не направлена против России
Организация открыта для диалога с целью избежать непредсказуемой эскалации, говорится в заявлении по итогам саммита в Брюсселе
НАТО подтвердила, что ее система ПРО не направлена против России
Читать полностью