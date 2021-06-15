Для вывоза военной техники США из Афганистана совершено уже более 600 рейсов

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Американские военно-транспортные самолеты C-17 совершили уже 611 рейсов с конца апреля для вывоза из Афганистана военной техники и имущества, то есть в среднем по 12 рейсов в день. Об этом сообщило во вторник Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят Центральная Азия и Ближний Восток.

Что об этом думают в самой республике?

CША уходят из Афганистана. Что об этом думают в самой республике?

Как отмечается в очередном еженедельном отчете, после того, как президент Джо Байден объявил 14 апреля о решении вернуть солдат домой, "Пентагон для вывоза военных грузов осуществил примерно 611 рейсов C-17". "Кроме того, 14 379 единиц различного имущества было передано Управлению тылового обеспечения Минобороны для уничтожения", - сообщили в командовании, добавив, что "процесс вывода войск завершен более чем на 50%". Эту свою оценку СЕНТКОМ не стало корректировать за прошедшую неделю.

Не изменилось и число баз (6), полностью переданных в распоряжение афганских сил безопасности, хотя в заявлении подчеркивается, что "процесс передачи Министерству обороны Афганистана баз и военной техники будет продолжаться".

Предполагается, что к 11 сентября американских солдат в Афганистане не останется, за исключением отряда морских пехотинцев, охраняющих посольство в Кабуле. Газета New York Times сообщила 6 июня, ссылаясь на свои источники, что военные стремятся покинуть Афганистан к середине июля, но Пентагон это официально не подтверждает.

Операция в Афганистане началась в октябре 2001 года и стала самой продолжительной в американской истории. В 2010-2013 годах численность войск США и их союзников превышала там 150 тыс. человек. Основные боевые части были выведены в 2014 году. На конец апреля в стране, по данным Пентагона, находились 2,5 тыс. американских солдат и офицеров.

Безвозвратные потери Минобороны США в афганской кампании составили 2,45 тыс. военнослужащих. Ранения получили 20,7 тыс. человек.