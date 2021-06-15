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Встреча Путина и Байдена в Женеве

ООН приветствует проведение российско-американского саммита

Официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик отметил, что хорошие и открытые отношения между Москвой и Вашингтоном важны для ООН

ООН, 15 июня. /ТАСС/. Хорошие и открытые отношения между Россией и США важны для ООН, поэтому всемирная организация приветствует проведение саммита в Женеве. Об этом на брифинге во вторник заявил официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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"Для работы ООН важно, чтобы между двумя этими постоянными членами Совета Безопасности были хорошие, рабочие и открытые отношения. Мы приветствуем тот факт, что президенты России и США [Владимир Путин и Джо Байден] проведут совместную дискуссию", - сказал он.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня. По информации пресс-службы российского лидера, стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы американской администрации.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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